Pınar Altuğ'un rol arkadaşı Melek Şahin'in son hali parmak ısırttı: '20'liklere taş çıkarır' Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi!

Bir dönemin fenomen dizisi "Çocuklar Duymasın", unutulmaz karakterleriyle televizyon izleyicilerinin hafızalarına kazındı. Dizide Çaycı Hüseyin'in hayat arkadaşı Emine karakterine hayat veren Melek Şahin, sıcak ve doğal tavırlarıyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Ancak, dizi sona erdikten sonra Melek Şahin, ekranlardan uzak bir yaşamı tercih etti ve gözlerden uzak, sakin bir hayat sürmeye başladı. Şahin'in bu kararı, hayranları için şaşırtıcı olsa da onun samimi ve mütevazı kişiliğinin bir yansıması olarak görülüyor.
Bir dönemin fenomen dizisi "Çocuklar Duymasın" denilince akla gelen isimlerden biri de şüphesiz Çaycı Hüseyin'in eşi Emine karakterini canlandıran Melek Şahin. Sıcak kanlı ve doğal tavırlarıyla izleyenlerin gönlünde taht kuran Şahin, yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son paylaşımları ise adeta şaşkınlık yarattı. "Çocuklar Duymasın"daki Emine karakterinden oldukça farklı bir görünüme bürünen Şahin'in değişimi, "Yıllara meydan okumuş" dedirtti.
MELEK ŞAHİN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunu...
Melek Şahin ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol aldı ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırdı.