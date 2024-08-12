Pınar Altuğ'un rol arkadaşı Melek Şahin'in son hali parmak ısırttı: '20'liklere taş çıkarır' Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi!

Bir dönemin fenomen dizisi "Çocuklar Duymasın", unutulmaz karakterleriyle televizyon izleyicilerinin hafızalarına kazındı. Dizide Çaycı Hüseyin'in hayat arkadaşı Emine karakterine hayat veren Melek Şahin, sıcak ve doğal tavırlarıyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Ancak, dizi sona erdikten sonra Melek Şahin, ekranlardan uzak bir yaşamı tercih etti ve gözlerden uzak, sakin bir hayat sürmeye başladı. Şahin'in bu kararı, hayranları için şaşırtıcı olsa da onun samimi ve mütevazı kişiliğinin bir yansıması olarak görülüyor.