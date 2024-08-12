7 yıldır İsmail Demirci'yle aynı yastığa baş koyan oyuncudan 'botoks' itirafı geldi! 'Alın çizgilerim...' Hande Soral ilk defa açıkladı!

Ünlü oyuncu Hande Soral, bugün ekranların en çok aranan isimlerinden biri olmasını, sıradışı bir tesadüfe borçlu. Bir dönem izleyici olarak takip ettiği bir komedi programında sahneye çıkmasıyla başlayan oyunculuk serüveni, onu zirveye taşıyan bir yolculuğun ilk adımı oldu. Soral'ın doğaçlama performansı, izleyicilerden tam not alırken, yapımcıların da dikkatini çekti. Kısa süre içinde bir diziden başrol teklifi alan genç yetenek, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek büyük beğeni topladı. Ardından gelen iddialı projelerle, Soral, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri haline geldi.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda canlandırdığı 'Mercan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Soral, güzelliğiyle de göz kamaştırıyor. Düzgün yüz hatlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun doğal güzelliği ise sıkça merak konusu oluyor.
Oyuncu hakkında internette en çok aratılanlardan biri "estetiksiz hali nasıl?" sorusuydu. Sabah Günaydın yazarı Merve Yurtyapan'ın haberine göre, ünlü oyuncunun ergenlik dönemindeki fotoğraflarıyla şu anki halini karşılaştırıp yollar içindeki değişimini inceleyen siteler oldu.
Soral, merak edilen bu konuya açıklık getirdi ve estetiğe bakış açısını şu sözlerle anlattı: