7 yıldır İsmail Demirci'yle aynı yastığa baş koyan oyuncudan 'botoks' itirafı geldi! 'Alın çizgilerim...' Hande Soral ilk defa açıkladı!

Ünlü oyuncu Hande Soral, bugün ekranların en çok aranan isimlerinden biri olmasını, sıradışı bir tesadüfe borçlu. Bir dönem izleyici olarak takip ettiği bir komedi programında sahneye çıkmasıyla başlayan oyunculuk serüveni, onu zirveye taşıyan bir yolculuğun ilk adımı oldu. Soral'ın doğaçlama performansı, izleyicilerden tam not alırken, yapımcıların da dikkatini çekti. Kısa süre içinde bir diziden başrol teklifi alan genç yetenek, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek büyük beğeni topladı. Ardından gelen iddialı projelerle, Soral, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri haline geldi.