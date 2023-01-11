Okan Bayülgen'in Kısmetse Olur yorumu dikkat çekti! "Damızlık" benzetmesi olay oldu! Cansel Ayanoğlu hakkında bakın neler söyledi
Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Okan Bayülgen, sunuculuğunu üstlendiği programda Kısmetse Olur ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. "Damızlık" benzetmesiyle şoke eden Bayülgen, Cansel Ayanoğlu'yla ilgili söyledikleriyle de çok konuşuldu. Bayülgen, "Ekranı dolduran 2 kişi var. Kızın yüzü ve dekoltesi. İkisini de izliyoruz" dedi. İşte Okan Bayülgen'in Kısmetse Olur yorumu...
11.01.2023 01:43 - Son Güncelleme: 11.01.2023 01:43
Okan Bayülgen'in Kısmetse Olur yorumu dikkat çekti! "Damızlık" benzetmesi olay oldu! Cansel Ayanoğlu da nasibini aldı...
Okan Bayülgen, son dönemlerde yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Son olarak emeklilik hayaliyle gündeme gelen Bayülgen, bu kez Kısmetse Olur yorumuyla dikkat çekti.
Okan Bayülgen'in Kısmetse Olur yorumu dikkat çekti! "Damızlık" benzetmesi olay oldu! Cansel Ayanoğlu da nasibini aldı...
Yıllar sonra ekrana Youtube'da dönen Kısmetse Olur programıyla ilişkin Bayülgen çeşitli yorumlarda bulundu.
Okan Bayülgen'in Kısmetse Olur yorumu dikkat çekti! "Damızlık" benzetmesi olay oldu! Cansel Ayanoğlu da nasibini aldı...
Okan Bayülgen'in Kısmetse Olur yorumu dikkat çekti! "Damızlık" benzetmesi olay oldu! Cansel Ayanoğlu da nasibini aldı...