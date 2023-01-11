2 çocuk annesi Seray Sever’den yıllar sonra gelen itiraf! "Düzenli şekilde aldatıldım" 10 yaş küçük sevgilisiyle 5 yıl önce evlenmişti...

Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sever, bu kez ihanet açıklamasıyla gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Seray Sever, yıllar önce sevgilileri tarafından düzenli olarak aldatıldığını söyledi.