2 çocuk annesi Seray Sever’den yıllar sonra gelen itiraf! "Düzenli şekilde aldatıldım" 10 yaş küçük sevgilisiyle 5 yıl önce evlenmişti...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Seray Sever, ilk evliliğini henüz 21 yaşındayken yaptı. İlk evliliği 5 yıl süren Sever, Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e gönlünü kaptırdı. 4 yıllık ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Seray Sever ile Eray Sünbül, geçen Nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına aldı. Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sever, bu kez ihanet açıklamasıyla gündem oldu. Sever'in yıllar sonrası yaptığı ihanet açıklaması ağızları açık bıraktı. İşte o açıklama...
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Seray Sever, hem sunucu hem şarkıcı hem de oyuncu olarak televizyon ekranlarında yıllarca yer aldı.
Kariyerine yapımcılığı da ekleyen Sever, işleri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İlk evliliğini 21 yaşındayken yapan Seray Sever, Uğur Kozanoğlu ile 5 yıl aynı yastığa baş koydu.
Sever, tarihler 2018'i gösterdiğinde ise ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü isim, Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı aralarında 10 yaş fark olan Eray Sünbül ile 4 yıllık ilişkisini evlilikle taçlandırdı.
Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sever, bu kez ihanet açıklamasıyla gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Seray Sever, yıllar önce sevgilileri tarafından düzenli olarak aldatıldığını söyledi.