Vav TV İzle
Haberler Magazin Emine Ün kural bozdu yeni sevgilisiyle el el pozu esirgemedi! Çiçeği burnunda aşıkların yüzü gülüyor işte Emine Ün'ün Ayk'ı

Emine Ün kural bozdu yeni sevgilisiyle el el pozu esirgemedi! Çiçeği burnunda aşıkların yüzü gülüyor işte Emine Ün'ün Ayk'ı

İbrahim Erkal'ın Canısı'sıyla hafızalara kazınan, bir dönemin en çok aranan ve konuşulan isimlerinden biri olan Emine Ün bir süre önce Tolga Karakaş'tan boşanmış, kalbini Ayk Karakulakyan'a kaptırmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla aktif olan ve zaman zaman reklam filmlerinde rol alan Emine Ün, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. İşte detaylar...

11.01.2023 09:02 - Son Güncelleme: 11.01.2023 09:02
Emine Ün kural bozdu yeni sevgilisiyle el el pozu esirgemedi! Çiçeği burnunda aşıkların yüzü gülüyor işte Emine Ün’ün Ayk’ı

Geçtiğimiz yıl kardeşi ile aşk yaşadığı ortaya çıkan eşi Tolga Karakaş'tan boşanan Emine Ün yeni aşkıyla ilk kez el ele...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emine Ün kural bozdu yeni sevgilisiyle el el pozu esirgemedi! Çiçeği burnunda aşıkların yüzü gülüyor işte Emine Ün’ün Ayk’ı

Daha önce başından iki evlilik geçen Emine Ün'ün adı bir süredir kimseyle anılmıyordu. Emine Ün aşk orucunu bozdu.

Emine Ün kural bozdu yeni sevgilisiyle el el pozu esirgemedi! Çiçeği burnunda aşıkların yüzü gülüyor işte Emine Ün’ün Ayk’ı

Emine Ün, işadamı Ayk Karakulakyan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Emine Ün kural bozdu yeni sevgilisiyle el el pozu esirgemedi! Çiçeği burnunda aşıkların yüzü gülüyor işte Emine Ün’ün Ayk’ı

45 yaşına basan Emine Ün, doğum gününde hayranlarına sürpriz bir paylaşımda bulunmuştu.

Emine Ün kural bozdu yeni sevgilisiyle el el pozu esirgemedi! Çiçeği burnunda aşıkların yüzü gülüyor işte Emine Ün’ün Ayk’ı

Emine Ün yeni sevgilisiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

SON DAKİKA