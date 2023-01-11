Emine Ün kural bozdu yeni sevgilisiyle el el pozu esirgemedi! Çiçeği burnunda aşıkların yüzü gülüyor işte Emine Ün'ün Ayk'ı
İbrahim Erkal'ın Canısı'sıyla hafızalara kazınan, bir dönemin en çok aranan ve konuşulan isimlerinden biri olan Emine Ün bir süre önce Tolga Karakaş'tan boşanmış, kalbini Ayk Karakulakyan'a kaptırmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla aktif olan ve zaman zaman reklam filmlerinde rol alan Emine Ün, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. İşte detaylar...
11.01.2023 09:02 - Son Güncelleme: 11.01.2023 09:02
Geçtiğimiz yıl kardeşi ile aşk yaşadığı ortaya çıkan eşi Tolga Karakaş'tan boşanan Emine Ün yeni aşkıyla ilk kez el ele...