Okan Bayülgen ‘Hepsi çöp’ dedi fenomenlere verdi veriştirdi! O sözler Gülben Ergen'i şaşkına çevirdi sosyal medya ikiye bölündü
Okan Bayülgen 'Hepsi çöp' dedi fenomenlere verdi veriştirdi! Okan Bayülgen konuk olduğu bir televizyon programında sosyal medya fenomenleri hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Bayülgen, bu mesleği icra edenler için "Hepsi çöp, hepsi zavallı" ifadelerini kullandı. Bu tip işlere bulaşan sanatçılar hakkında da konuşan Bayülgen'in sözleri, Gülben Ergen'i şoke etti. Öte yandan Okan Bayülgen'in açıklaması sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. İşte o açıklama...
01.10.2021 13:49
- Son Güncelleme: 01.10.2021 13:49
Tarafını Seç adlı programa konuk olan Okan Bayülgen, son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan "Influencer"lık üzerine açıklamalarda bulundu.
Buket Aydın'ın sorusu üzerine açıklamada bulunan Bayülgen, fenomenlerin sadece bazı aplikasyonlar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu belirtti.