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Haberler Magazin Okan Bayülgen ‘Hepsi çöp’ dedi fenomenlere verdi veriştirdi! O sözler Gülben Ergen'i şaşkına çevirdi sosyal medya ikiye bölündü

Okan Bayülgen ‘Hepsi çöp’ dedi fenomenlere verdi veriştirdi! O sözler Gülben Ergen'i şaşkına çevirdi sosyal medya ikiye bölündü

Okan Bayülgen 'Hepsi çöp' dedi fenomenlere verdi veriştirdi! Okan Bayülgen konuk olduğu bir televizyon programında sosyal medya fenomenleri hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Bayülgen, bu mesleği icra edenler için "Hepsi çöp, hepsi zavallı" ifadelerini kullandı. Bu tip işlere bulaşan sanatçılar hakkında da konuşan Bayülgen'in sözleri, Gülben Ergen'i şoke etti. Öte yandan Okan Bayülgen'in açıklaması sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. İşte o açıklama...

01.10.2021 13:49 - Son Güncelleme: 01.10.2021 13:49
Okan Bayülgen ‘Hepsi çöp’ dedi fenomenlere verdi veriştirdi! O sözler Gülben Ergen’i şaşkına çevirdi sosyal medya ikiye bölündü

Tarafını Seç adlı programa konuk olan Okan Bayülgen, son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan "Influencer"lık üzerine açıklamalarda bulundu.

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Okan Bayülgen ‘Hepsi çöp’ dedi fenomenlere verdi veriştirdi! O sözler Gülben Ergen’i şaşkına çevirdi sosyal medya ikiye bölündü

Buket Aydın'ın sorusu üzerine açıklamada bulunan Bayülgen, fenomenlerin sadece bazı aplikasyonlar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Okan Bayülgen ‘Hepsi çöp’ dedi fenomenlere verdi veriştirdi! O sözler Gülben Ergen’i şaşkına çevirdi sosyal medya ikiye bölündü

Bayülgen son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise utanç duyduğunu söyledi. İşte Okan Bayülgen'in o açıklaması...

Okan Bayülgen ‘Hepsi çöp’ dedi fenomenlere verdi veriştirdi! O sözler Gülben Ergen’i şaşkına çevirdi sosyal medya ikiye bölündü

'HEPSİ ÇÖP, HEPSİ ZAVALLI'
"Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan.

Okan Bayülgen ‘Hepsi çöp’ dedi fenomenlere verdi veriştirdi! O sözler Gülben Ergen’i şaşkına çevirdi sosyal medya ikiye bölündü

Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor.

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