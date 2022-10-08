Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in ablası Derya hakkında Mustafa Sandal gerçeği! Anne ve babasının boşanma sebeplerinden
Demet Özdemir ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin düğünlerinin her detayı günlerce konuşulurken, haklarında pek çok şey magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir sosyal medyanın gündeminde. Demet Özdemir'in ablası Derya hakkındaki Mustafa Sandal gerçeği görenleri şaşkına çevirdi.
08.10.2022 12:59 - Son Güncelleme: 08.10.2022 12:59
Geçtiğimiz süreçte şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in düğünü çok konuşulmuştu.
Özdemir'in ablası Derya'yı düğünde görenler çok şaşırmıştı. Çünkü iki kardeş birbirlerine hiç benzemiyordu. Ancak gelin görün ki Derya Özdemir hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
Sosyal medyada yeniden gündem olan Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir Instagram kareleri ile dikkat çekti.