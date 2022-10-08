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Haberler Magazin Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in ablası Derya hakkında Mustafa Sandal gerçeği! Anne ve babasının boşanma sebeplerinden

Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in ablası Derya hakkında Mustafa Sandal gerçeği! Anne ve babasının boşanma sebeplerinden

Demet Özdemir ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin düğünlerinin her detayı günlerce konuşulurken, haklarında pek çok şey magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir sosyal medyanın gündeminde. Demet Özdemir'in ablası Derya hakkındaki Mustafa Sandal gerçeği görenleri şaşkına çevirdi.

08.10.2022 12:59 - Son Güncelleme: 08.10.2022 12:59
Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in ablası Derya hakkında Mustafa Sandal gerçeği! Anne ve babasının boşanma sebeplerinden

Geçtiğimiz süreçte şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in düğünü çok konuşulmuştu.

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Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in ablası Derya hakkında Mustafa Sandal gerçeği! Anne ve babasının boşanma sebeplerinden

Özdemir'in ablası Derya'yı düğünde görenler çok şaşırmıştı. Çünkü iki kardeş birbirlerine hiç benzemiyordu. Ancak gelin görün ki Derya Özdemir hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in ablası Derya hakkında Mustafa Sandal gerçeği! Anne ve babasının boşanma sebeplerinden

İşte başta Demet Özdemir'in kardeşleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in ablası Derya hakkında Mustafa Sandal gerçeği! Anne ve babasının boşanma sebeplerinden

Sosyal medyada yeniden gündem olan Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir Instagram kareleri ile dikkat çekti.

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir’in ablası Derya hakkında Mustafa Sandal gerçeği! Anne ve babasının boşanma sebeplerinden

DEMET ÖZDEMİR'İN ABLASI

Derya Özdemir

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