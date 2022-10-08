Kardeşlerim'in Berk'i Recep Usta herkesi şaşırttı bakın aslen nereli çıktı! Son dönemde herkesin sinirlerini bozan Berk'in memleketi
Atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim'de, 3.sezon da epey heyecanlı başladı... Cumartesi akşamları zirveyi kimseye bırakmayan Kardeşlerim'de bu sezon roller biraz değişti. Onların başında da Berk geliyor. Babasının ölümünde Akif ve Nebahat'in parmağı olduğunu öğreneni, ardından dostu Doruk da dahil olmak üzere herkese savaş açan Berk'e hayat veren Recep Usta günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Kızıl saçları, beyaz teniyle orjinal bir görüntü çizen Recep Usta bakın aslen nereli çıktı. İşte başta Recep Usta olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
Recep Usta, 2 Kasım 1997 tarihinde dünyaya geldi. Dört çocuklu ailenin en küçük çocuğudur. Marmara Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini Şahsiyet ile yaptı. Şahsiyet'te oynadığı Deva karakteriyle birçoklarının takdirini kazandı.
Daha sonra 2021'de Mavera'da Mansur Ata karakterini canlandıran Recep Usta, şu sıralar ATV'nin Kardeşlerim dizisinde Berk adlı karakteri canlandırıyor.
Recep Usta ailesiyle olan bağını ise şöyle anlatıyor:
"Altı haneli bir ailede doğdum. Evin dördüncü ve sonuncu çocuğuyum. Yaşamımızdaki her şeyin ne kadar değerli olduğunu bilerek büyüdüm. Ailem kısıtlı imkanlarına rağmen beni oyunculuk konusunda hep destekledi."
Sosyal medya kullanıcıları tarafından Recep Usta'nın memleketi merak edilip araşıtırılıyor. İşte başta Recep Usta olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.