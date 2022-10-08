Kardeşlerim’in Berk’i Recep Usta herkesi şaşırttı bakın aslen nereli çıktı! Son dönemde herkesin sinirlerini bozan Berk’in memleketi

Recep Usta ailesiyle olan bağını ise şöyle anlatıyor:

"Altı haneli bir ailede doğdum. Evin dördüncü ve sonuncu çocuğuyum. Yaşamımızdaki her şeyin ne kadar değerli olduğunu bilerek büyüdüm. Ailem kısıtlı imkanlarına rağmen beni oyunculuk konusunda hep destekledi."