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Haberler Magazin Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in ayrılık sebebi belli oldu! Sevgilisinin Şükrü Özyıldız ile yatak sahnesini gören Oğuzhan...

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in ayrılık sebebi belli oldu! Sevgilisinin Şükrü Özyıldız ile yatak sahnesini gören Oğuzhan...

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in ayrılık sebebi belli oldu! Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçen günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, ayrılık hakkında herhangi bir açıklama yapmazken ilişkilerine yeni bir şans daha verdikleri öğrenildi. Ayrılıkları 1 ay süren çiftin ilişkilerini bitirme nedenleri ise ortaya çıktı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile yatak sahnesini görünce küplere bindi. İşte Oğuzhan Koç'u küplere bindiren o sahneden kareler...

13.02.2022 01:16 - Son Güncelleme: 13.02.2022 01:22
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in ayrılık sebebi belli oldu! Sevgilisinin Şükrü Özyıldız ile yatak sahnesini gören Oğuzhan...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yaz aylarında sürpriz bir şekilde başladıkları ilişkilerini geçen ay sonlandırmıştı.

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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in ayrılık sebebi belli oldu! Sevgilisinin Şükrü Özyıldız ile yatak sahnesini gören Oğuzhan...

Paris tatili dönüşü ilişkilerini noktalayan çift, ayrılık hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in ayrılık sebebi belli oldu! Sevgilisinin Şükrü Özyıldız ile yatak sahnesini gören Oğuzhan...

Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in ayrılığı 1 ay sürdü.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in ayrılık sebebi belli oldu! Sevgilisinin Şükrü Özyıldız ile yatak sahnesini gören Oğuzhan...

Hatta Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in ayrılık sebebi belli oldu! Sevgilisinin Şükrü Özyıldız ile yatak sahnesini gören Oğuzhan...

Çiftin ayrılık nedeni ise barışma sonrası belli oldu. İkili hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

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