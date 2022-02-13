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Haberler Magazin Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle ayrı transparan detayıyla ayrı olay oldu! Son halini gören inanamadı sosyal medya onu konuştu

Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle ayrı transparan detayıyla ayrı olay oldu! Son halini gören inanamadı sosyal medya onu konuştu

Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle ayrı transparan detayıyla ayrı olay oldu! Şarkıları ve güçlü yorumuyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Sibel Can bu kez sahne kostümü ve aldığı kilolarla gündem oldu. Bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, ilk olarak derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle izleyici karşısına çıktı. Daha sonra ise vücudunu saran parlak bir elbise tercih eden şarkıcının hem iddialı kostümleri hem de aldığı kilolar çok konuşuldu. İşte Sibel Can'ın sosyal medyaya damga vuran tarzı ve son hali...

13.02.2022 01:47 - Son Güncelleme: 13.02.2022 01:49
Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle ayrı transparan detayıyla ayrı olay oldu! Son halini gören inanamadı sosyal medya onu konuştu

Ünlü şarkıcı Sibel Can, dillere pelesenk olan şarkıları ve güçlü yorumuyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle ayrı transparan detayıyla ayrı olay oldu! Son halini gören inanamadı sosyal medya onu konuştu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Sibel Can bu kez sahne kostümü ve aldığı kilolarla gündem oldu.

Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle ayrı transparan detayıyla ayrı olay oldu! Son halini gören inanamadı sosyal medya onu konuştu

Bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, ilk olarak derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle izleyici karşısına çıktı.

Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle ayrı transparan detayıyla ayrı olay oldu! Son halini gören inanamadı sosyal medya onu konuştu

Daha sonra ise vücudunu saran parlak bir elbise tercih eden şarkıcının hem iddialı kostümleri hem de aldığı kilolar çok konuşuldu.

Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle ayrı transparan detayıyla ayrı olay oldu! Son halini gören inanamadı sosyal medya onu konuştu

Konserden görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine gündeme gelen şarkıcı, binlerce yorum aldı.

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