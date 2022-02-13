Buse Varol’la boşanacağı konuşuluyordu! Alişan oğlu Burak’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı! ‘İçimdeki tek burukluk...’

Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Buse Varol ile Alişan hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları ise herkesi şaşırtmıştı.