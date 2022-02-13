Buse Varol’la boşanacağı konuşuluyordu! Alişan oğlu Burak’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı! ‘İçimdeki tek burukluk...’
Buse Varol'la boşanacağı konuşuluyordu! 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Buse Varol ile Alişan, bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaları net bir dille yalanlayan çift, kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamalarıyla kafalarda soru işareti bırakmıştı. İkilinin sosyal medya paylaşımları ise boşanma iddiaları güçlendirmişti. Alişan bu kez oğlu Burak'ın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile oğlu Burak'ın bir videosunu yayınlayan Alişan, paylaşıma düştüğü notla adeta içini döktü. Alişan'ın duygusal satırları yürek sızlattı. İşte Alişan'ın o paylaşımı...
13.02.2022 00:09
- Son Güncelleme: 13.02.2022 00:25
Buse Varol minik kızının doğum gününü lüks bir otelde kutlamış ve sosyal medya hesabında o anlara ait kareler yayınlamıştı. Söz konusu paylaşımlarda Alişan ve ailesinin doğum gününe katılmadığı görülmüştü.
Dikkat çeken başka bir paylaşım ise ünlü türkücüden gelmişti. Alişan, Eliz'in birinci yaş gününü annesinin evinde ailesiyle kutlamıştı. Burada ise Buse Varol'un olmaması dikkat çekmişti.
Boşanma iddialarını güçlendiren bu paylaşımların ardından Alişan ve Buse Varol'un resmi işlemlere başladığı konuşulmuştu.