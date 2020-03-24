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Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! Altı yatak odası, yedi banyo, dört garaj... 'Pek ev değil sanki bu'

Keeping Up with the Kardashians adlı bir reality show programı sunan Kozmetik markası sahibi 22 yaşındaki Jenner, California'daki Hidden Hills bölgesinde yer alan evinde corona virüs salgınına karşı evinden çıkmıyor ve kardeşleri Kim, Kourtney, Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve annesi Kris Jenner ile görüşmüyor. 2 yaşındaki kızı ile birlikte lüks malikanesinde karantinaya alan Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! İşte Altı yatak odası, yedi banyo, dört de garajı bulunan Kylie Jenner'ın malikanesi...

24.03.2020 11:16 - Son Güncelleme: 24.03.2020 12:21
Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! Altı yatak odası, yedi banyo, dört garaj... 'Pek ev değil sanki bu'

Forbes'a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendini ve 2 yaşındaki kızı Stormi'yi 6 milyon dolarlık süper lüks malikanesinde karantinaya aldı.

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Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! Altı yatak odası, yedi banyo, dört garaj... 'Pek ev değil sanki bu'

Kozmetik markası sahibi 22 yaşındaki Jenner, California'daki Hidden Hills bölgesinde yer alan evinde corona virüs salgınına karşı evinden çıkmıyor ve kardeşleri Kim, Kourtney, Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve annesi Kris Jenner ile görüşmüyor.

Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! Altı yatak odası, yedi banyo, dört garaj... 'Pek ev değil sanki bu'

Bir haftadır bir araya gelmeyen aile için bu, sıra dışı bir durum.

Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! Altı yatak odası, yedi banyo, dört garaj... 'Pek ev değil sanki bu'

Sürekli bir arada olan aile, 2007'den bu yana 15 sezondur devam eden Keeping Up with the Kardashians adlı bir reality show programı yapıyor.

Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! Altı yatak odası, yedi banyo, dört garaj... 'Pek ev değil sanki bu'

Şöhretlerini ve onunla bağlantılı olarak para kazanmalarını da bu programa borçlular.

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