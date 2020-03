Haberler Galeri Magazin Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! Altı yatak odası, yedi banyo, dört garaj... 'Pek ev değil sanki bu'

Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! Altı yatak odası, yedi banyo, dört garaj... 'Pek ev değil sanki bu'

Keeping Up with the Kardashians adlı bir reality show programı sunan Kozmetik markası sahibi 22 yaşındaki Jenner, California'daki Hidden Hills bölgesinde yer alan evinde corona virüs salgınına karşı evinden çıkmıyor ve kardeşleri Kim, Kourtney, Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve annesi Kris Jenner ile görüşmüyor. 2 yaşındaki kızı ile birlikte lüks malikanesinde karantinaya alan Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık evi şoke etti! İşte Altı yatak odası, yedi banyo, dört de garajı bulunan Kylie Jenner'ın malikanesi...

24.03.2020 11:16 - Son Güncelleme: 24.03.2020 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ