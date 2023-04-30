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Haberler Magazin Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir kıvırdı! Ortalık yıkıldı! Twerk yapan Demet sosyal medyanın gündeminde...

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir kıvırdı! Ortalık yıkıldı! Twerk yapan Demet sosyal medyanın gündeminde...

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Demet Özdemir, son dönemlerde birçok iddia ile gündeme geldi. İhanet, para, alkol iddiaları derken uzun süre adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez bambaşka bir olayla sevenlerinin karşısına çıktı. Dans videosunu Instagram sayfasında yayınlayan Demet Özdemir, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Twerk yapan Özdemir'in görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Demet Özdemir'in dans performansı...

takvim.com.tr
30.04.2023 12:25 - Son Güncelleme: 30.04.2023 12:36
Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir kıvırdı! Ortalık yıkıldı! Twerk yapan Demet sosyal medyanın gündeminde...

Demet Özdemir, 8 ay önce dünyaevine girdiği eşi Oğuzhan Koç ile boşanma kararı aldı. Çift bu kararın ardından çeşitli iddialarla gündeme geldi.

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Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir kıvırdı! Ortalık yıkıldı! Twerk yapan Demet sosyal medyanın gündeminde...

İhanet, para, alkol iddiaları derken uzun süre adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez bambaşka bir olayla sevenlerinin karşısına çıktı.

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir kıvırdı! Ortalık yıkıldı! Twerk yapan Demet sosyal medyanın gündeminde...

Dans videosunu Instagram sayfasında yayınlayan Demet Özdemir, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir kıvırdı! Ortalık yıkıldı! Twerk yapan Demet sosyal medyanın gündeminde...

Twerk yapan Özdemir'in görüntüleri, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir kıvırdı! Ortalık yıkıldı! Twerk yapan Demet sosyal medyanın gündeminde...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören görüntüler, binlerce yorum aldı.

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