Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir kıvırdı! Ortalık yıkıldı! Twerk yapan Demet sosyal medyanın gündeminde...
Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Demet Özdemir, son dönemlerde birçok iddia ile gündeme geldi. İhanet, para, alkol iddiaları derken uzun süre adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez bambaşka bir olayla sevenlerinin karşısına çıktı. Dans videosunu Instagram sayfasında yayınlayan Demet Özdemir, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Twerk yapan Özdemir'in görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Demet Özdemir'in dans performansı...
30.04.2023 12:25 - Son Güncelleme: 30.04.2023 12:36
Demet Özdemir, 8 ay önce dünyaevine girdiği eşi Oğuzhan Koç ile boşanma kararı aldı. Çift bu kararın ardından çeşitli iddialarla gündeme geldi.
İhanet, para, alkol iddiaları derken uzun süre adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez bambaşka bir olayla sevenlerinin karşısına çıktı.
Dans videosunu Instagram sayfasında yayınlayan Demet Özdemir, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.