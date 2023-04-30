43 kiloya düşmüştü! Ölümden dönen Seren Serengil yine ameliyat masasına yattı! İlk paylaşım geldi! “Ameliyata girip çıkana kadar...”
Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ve uzun süre sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düştü. Adeta ölüm kalım savaşı veren Serengil, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Geçen günlerde Mustafa Tohma tarafından aldatıldığını dile getirerek gündeme gelen Serengil'i erkek arkadaşı yalnız bırakmadı. İşte detaylar...
30.04.2023 12:56 - Son Güncelleme: 30.04.2023 12:56
Hem açıklamaları hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Seren Serengil, geçen günlerde 4 yıllık sevgilisi Mustafa Tohma tarafından ihanete uğradığını açıklayarak gündeme gelmişti.
'İNTİHAR' İDDİASINI YALANLADI
Tohma, Serengil'den ayrıldıktan sonra 'intihar edeceği' şeklinde ortaya atılan iddialar hakkında da şunları söylemişti: "Üçüncü şahıslarla ilgili ya da aldatılma durum yok. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu, o yardım döneminde telefonla çok sık konuşmadan dolayı. Ben de gidip özür diledim.