43 kiloya düşmüştü! Ölümden dönen Seren Serengil yine ameliyat masasına yattı! İlk paylaşım geldi! “Ameliyata girip çıkana kadar...”

Dört yıllık güzel bir sürecimiz var. Kötü günleri, hastalık sürecini hep birlikte atlattık biliyorsunuz. Hafta ortası Avrupa'ya birkaç günlüğüne tatile gidip geleceğiz. Hayatta ilk ayrılan siz değilsiniz ki ne intiharı? Yok öyle bir şey. Ben annemi kaybettim öyle şeyler düşünmedim"