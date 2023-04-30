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Haberler Magazin 43 kiloya düşmüştü! Ölümden dönen Seren Serengil yine ameliyat masasına yattı! İlk paylaşım geldi! “Ameliyata girip çıkana kadar...”

43 kiloya düşmüştü! Ölümden dönen Seren Serengil yine ameliyat masasına yattı! İlk paylaşım geldi! “Ameliyata girip çıkana kadar...”

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ve uzun süre sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düştü. Adeta ölüm kalım savaşı veren Serengil, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Geçen günlerde Mustafa Tohma tarafından aldatıldığını dile getirerek gündeme gelen Serengil'i erkek arkadaşı yalnız bırakmadı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
30.04.2023 12:56 - Son Güncelleme: 30.04.2023 12:56
43 kiloya düşmüştü! Ölümden dönen Seren Serengil yine ameliyat masasına yattı! İlk paylaşım geldi! “Ameliyata girip çıkana kadar...”

Hem açıklamaları hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Seren Serengil, geçen günlerde 4 yıllık sevgilisi Mustafa Tohma tarafından ihanete uğradığını açıklayarak gündeme gelmişti.

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43 kiloya düşmüştü! Ölümden dönen Seren Serengil yine ameliyat masasına yattı! İlk paylaşım geldi! “Ameliyata girip çıkana kadar...”

Ancak "Gördüğüm lüzum üzerine ilişkimi sonlandırdım" diyen Serengil, kısa bir süre sonra ilişkisine yeni bir şans daha vermişti.

43 kiloya düşmüştü! Ölümden dönen Seren Serengil yine ameliyat masasına yattı! İlk paylaşım geldi! “Ameliyata girip çıkana kadar...”

Barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ikiliden Tohma, "Yanlış bir anlaşılma oldu" açıklamasını yapmıştı.

43 kiloya düşmüştü! Ölümden dönen Seren Serengil yine ameliyat masasına yattı! İlk paylaşım geldi! “Ameliyata girip çıkana kadar...”

'İNTİHAR' İDDİASINI YALANLADI
Tohma, Serengil'den ayrıldıktan sonra 'intihar edeceği' şeklinde ortaya atılan iddialar hakkında da şunları söylemişti: "Üçüncü şahıslarla ilgili ya da aldatılma durum yok. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu, o yardım döneminde telefonla çok sık konuşmadan dolayı. Ben de gidip özür diledim.

43 kiloya düşmüştü! Ölümden dönen Seren Serengil yine ameliyat masasına yattı! İlk paylaşım geldi! “Ameliyata girip çıkana kadar...”

Dört yıllık güzel bir sürecimiz var. Kötü günleri, hastalık sürecini hep birlikte atlattık biliyorsunuz. Hafta ortası Avrupa'ya birkaç günlüğüne tatile gidip geleceğiz. Hayatta ilk ayrılan siz değilsiniz ki ne intiharı? Yok öyle bir şey. Ben annemi kaybettim öyle şeyler düşünmedim"

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