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Haberler Magazin 90’lar partisi! Şeyma Subaşı düğüne günler kala coştukça coştu! Seçimi olay oldu! “Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor...”

90’lar partisi! Şeyma Subaşı düğüne günler kala coştukça coştu! Seçimi olay oldu! “Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor...”

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile5 Mayıs'ta Marakeş'te evleneceğini duyurmuştu. Düğün törenine yalnızca 10 kişiyi davet ettiği öğrenilen Subaşı'nın ablası hakkında sarf ettiği sözler uzun süre gündem olmuştu. Ünlü isim şimdi ise düğün öncesi düzenlediği 90'lar partisi ile adından söz ettirdi. Şubaşı'nın hem partisi hem de tercih ettiği elbise çok konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor" ifadelerini kullandı. İşte Şeyma Subaşı'nın 90'lar partisi...

takvim.com.tr
30.04.2023 11:40 - Son Güncelleme: 30.04.2023 11:44
90’lar partisi! Şeyma Subaşı düğüne günler kala coştukça coştu! Seçimi olay oldu! “Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor...”

Şeyma Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı'nın babası Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı. Geçen sene evlilik kararı alan çift, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı.

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90’lar partisi! Şeyma Subaşı düğüne günler kala coştukça coştu! Seçimi olay oldu! “Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor...”

Ancak ikili, bir süre sonra ilişkilerine yeni bir şans daha verdi.Mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden ikili, geçen haftalarda Marakeş'te evleneceklerini duyurdu.

90’lar partisi! Şeyma Subaşı düğüne günler kala coştukça coştu! Seçimi olay oldu! “Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor...”

Mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden ikili, geçen haftalarda Marakeş'te dünyaevine gireceklerini açıkladı.

90’lar partisi! Şeyma Subaşı düğüne günler kala coştukça coştu! Seçimi olay oldu! “Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor...”

5 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Subaşı'nın düğününe yalnızca 10 kişiyi çağırdığı bilgisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

90’lar partisi! Şeyma Subaşı düğüne günler kala coştukça coştu! Seçimi olay oldu! “Çok daha iyisini yapabilirdi! Ucuz görünüyor...”

Ünlü ismin davetliler listesinde ablası Kübra Açıl'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'na "Ablan düğüne davetli değil mi?" sorusunu yöneltti.

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