Hadise Türkiye'de kazanıyor ama Belçika'yı özlüyor! Hadise Eurovision'da Belçika'yı...
Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları ile adından son zamanlarda sıkça söz ettiren Hadise'den yeni skandal. Reza Zarrab olayının ardından Kaan Yıldırım'dan da ayrıldığı söylenen Hadise'den Belçika itirafı geldi. 2009 yılında Eurovision yarışmasına Türkiye adına katılan Hadise bu yarışmada 4. olmuştu. Hadise, Eurovision'a Belçika adına katılmak istediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.
20.05.2021 06:57
- Son Güncelleme: 20.05.2021 06:57