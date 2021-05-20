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Hadise Türkiye'de kazanıyor ama Belçika'yı özlüyor! Hadise Eurovision'da Belçika'yı...

Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları ile adından son zamanlarda sıkça söz ettiren Hadise'den yeni skandal. Reza Zarrab olayının ardından Kaan Yıldırım'dan da ayrıldığı söylenen Hadise'den Belçika itirafı geldi. 2009 yılında Eurovision yarışmasına Türkiye adına katılan Hadise bu yarışmada 4. olmuştu. Hadise, Eurovision'a Belçika adına katılmak istediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

20.05.2021 06:57 - Son Güncelleme: 20.05.2021 06:57
Hadise Türkiye'de kazanıyor ama Belçika'yı özlüyor! Hadise Eurovision'da Belçika'yı...

Önceki gün Belçika'daki MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına katılan Hadise, canlı yayında şok bir itirafta bulundu.

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Hadise Türkiye'de kazanıyor ama Belçika'yı özlüyor! Hadise Eurovision'da Belçika'yı...

2009'da Türkiye adına Eurovision'a katılıp dördüncü olan popçu, o dönemi şöyle anlattı:

Hadise Türkiye'de kazanıyor ama Belçika'yı özlüyor! Hadise Eurovision'da Belçika'yı...

ÇOK ACI ÇEKTİM

Hadise Türkiye'de kazanıyor ama Belçika'yı özlüyor! Hadise Eurovision'da Belçika'yı...

"Zor bir dönemdi, çok çalıştım ve bazı eleştiriler de almıştım. Ayrıca yarışma sırasında hastalandım. Uçuğum vardı ve yüzüm kesiklerle kaplıydı. Gerçekten acı çektim."

Hadise Türkiye'de kazanıyor ama Belçika'yı özlüyor! Hadise Eurovision'da Belçika'yı...

BELÇİKA ADINA YARIŞMAK İSTİYORUM