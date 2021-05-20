Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya’dan iddialı paylaşım! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı. Yalçın ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Lisaveti Karibskaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.