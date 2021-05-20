Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya’dan iddialı paylaşım! Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti
Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan iddialı paylaşım! Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şu sıralar Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, kırmızı bikinisiyle havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Karibskaya'nın paylaşımı adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Sergen Yalçın'ın geç sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan iddialı paylaşımı…
20.05.2021 02:14
- Son Güncelleme: 20.05.2021 02:14
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı. Yalçın ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Lisaveti Karibskaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya, kırmızı bikinisiyle havuz başında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü modelin paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
İşte başta Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…
BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK