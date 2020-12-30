Sadakatsiz'in Mert'i Eren Vurdem'in büyük aşkı Derya Yıldırım O Ses yıldızıymış! Eren Vurdem'in eşi olup olmadığı kesin değil ama...

Kişisel gelişim ve meditasyona olan ilgisi ile fark yaratan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından sık sık yoga paylaşımları yapıyor. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna 2013 yılında oğullarını kucaklarına aldı. Danilo Zanna oğlu Zeno Tibet ile zevkli karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.