Sadakatsiz'in Mert'i Eren Vurdem'in büyük aşkı Derya Yıldırım O Ses yıldızıymış! Eren Vurdem'in eşi olup olmadığı kesin değil ama...
Kanal D ekranlarının bu yılki bombalarından biri Sadakatsiz oldu. Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Yeliz Kuvancı, Özge Özberk, Melis Sezen, Burak Sergen gibi isimleri bulunduran Sadakatsiz'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem. Eşini Asya'yla aldatan Sadakatsiz'in iflah olmaz Sadakatsiz'lerinden biri olan Mert karakterine hayat veren 32 yaşında yakışıklı oyuncu Eren Vurdem özel hayatında aşkın tadını çıkarıyor. Öyle ki Eren Vurdem'in büyük aşkı O Ses'in de yıldızı çıktı. Bakın o isim kim.
30.12.2020 15:44
- Son Güncelleme: 30.12.2020 15:44
Kişisel gelişim ve meditasyona olan ilgisi ile fark yaratan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından sık sık yoga paylaşımları yapıyor. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna 2013 yılında oğullarını kucaklarına aldı. Danilo Zanna oğlu Zeno Tibet ile zevkli karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.
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