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Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!

Şener Şen'in kızı Bengü Şen kimdir? Yeşilçam efsanesinin kızı... Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu Şener Şen'in bir kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Türk sinemasının unutulmaz efsane oyucusu Şener Şen iki kez evlendi. İlk evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı. Çift 1997'de boşandı. Şener Şen iki kez evlendi.

17.03.2020 16:28 - Son Güncelleme:
Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!
Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!

Süte Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Davaro ve nicesi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen'in oynadığı ve hala hafızalarda olan filmlerden bazıları. 77 yaşındaki oyuncu Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırsa da asıl mesleği öğretmenlik. Bu kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını hep gözlerden uzak tuttu. Kendisi gibi oyuncu olan Sermin Hürmeriç ile 1989-1997 yılları arasında evli kalan Şener Şen'in Bengü Şen adında bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen'i görenler şaşırıp kalıyor. Babasının aynısı... İşte başta Şener Şen olmak üzere ünlülerin çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!
Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!

ZAFER ERGİN VE KIZI

Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!
Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!
Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!
Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!
Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!
Öğrenenler şaşkına döndü! Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Hem de babasının bire bir aynısı!

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