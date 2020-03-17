Haberler Galeri Magazin Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...

Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...

Bir dönem herkesi ekrana kilitleyen Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarından biri Toprak bebekti. Dizide toprak karakterini Jordan Deniz Boyner canlandırıyordu. Sanılanın aksine o bir kız bebek değil, erkek bebekti... Aradan yıllar geçti ve Jordan Deniz Boyner büyüyp kocaman bir delikanlı oldu. İşte başta Jordan Deniz Boyner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi. Dizide bir kız bebek olarak gösterildi ama şimdilerde 16 yaşında bir delikanlı. Son halini görünce çok şaşıracaksınız...

17.03.2020 16:33 - Son Güncelleme: 17.03.2020 16:33
Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...
Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...

Bir dönem izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizilerden biriydi Sihirli Annem... Sihirli güçleri olan Betüş karakterinin, normal bir insan ile evlenmesi sonrası süregelen hikayeyi anlatan dizi o dönem oyuncularına büyük bir popülarite sağlasa da daha sonra hepsi ortalardan kayboldu. Sihirli Annem'in Ceren'i, Çilek'i, Kerem'i, Toprak'ı şimdilerde neler yapıyor merak ediliyor. Onlardan biri de Toprak karakterinin bebeklik halini canlandıran Jordan Deniz Boyner... Dizide bir kız bebek olarak gösterildi ama şimdilerde 16 yaşında bir delikanlı. Son halini görünce çok şaşıracaksınız...

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Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...
Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...

Sanılanın aksine o bir kız bebek değil, erkek bebekti... Aradan yıllar geçti ve Jordan Deniz Boyner büyüyp kocaman bir delikanlı oldu. İşte başta Jordan Deniz Boyner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...
Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...

Necat Aslan

Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...
Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...
Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...
Son hali oldukça şaşırttı! Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama...

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