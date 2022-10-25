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Haberler Magazin Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve... Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!

Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve... Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!

Bikinili olan bir fotoğrafını paylaşan Songül Karlı'ya 14 yaşındaki oğlu bu konuda yapma lütfen diyerek annesini uyarmıştı. Mini elbisesiyle baş döndüren 49 yaşındaki sunucu son paylaşımıyla 18'lik kızlara taş çıkardı. Siyah mini elbisesiyle arkası dönük poz veren Songül Karlı sosyal medyayı salladı.

takvim.com.tr
25.10.2022 10:48 - Son Güncelleme: 25.10.2022 10:48
Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve... Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!

Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Oğlundan anne hep bir yerlerin konuşuluyor sitemi alan güzel sunucu son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Sevenleri ise 'oğlu bu sefer göz yummayacak' gibi yorumlar gelirken çoğu kilşi hayranlık dolu yorumlarda bulundu. İşte ddak uçuklatan o paylaşım...

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Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve... Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!

Mini elbisesiyle baş döndüren 49 yaşındaki sunucu son paylaşımıyla 18'lik kızlara taş çıkardı.

Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve... Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!

Siyah mini elbisesiyle arkası dönük poz veren Songül Karlı sosyal medyayı salladı.

Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve... Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!

49 yaşında sunucunun fiziğini görenler şoke oldu.

Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve... Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!

Takipçileri ise bu paylaşımın altına 'oğlu çok kızacak', 'maşallah bu kadın yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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