Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve... Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!

Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Oğlundan anne hep bir yerlerin konuşuluyor sitemi alan güzel sunucu son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Sevenleri ise 'oğlu bu sefer göz yummayacak' gibi yorumlar gelirken çoğu kilşi hayranlık dolu yorumlarda bulundu. İşte ddak uçuklatan o paylaşım...