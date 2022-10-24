Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’i Birsu Demir son dudak ısırttı Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi: "Birsu olmuş bir içim su"
Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'i Birsu Demir son dudak ısırttı Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. 1999 doğumlu Birsu Demir'in son halini görenler, "Birsu olmuş bir içim su" diyor.
24.10.2022 15:51 - Son Güncelleme: 24.10.2022 15:58
"BİRSU OLMUŞ BİR İÇİM SU"
Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'i Birsu Demir son dudak ısırttı, Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve Dua Lipa'ya benzerliğiyle dikkat çeken Birsu Demir şimdi de Türkan Şoray'ın gençliğine benzetildi.
23 yaşındaki Birsu Demir'in Instagram paylaşımlarını görenler, "Birsu olmuş bir içim su" diyor. İşte başta Birsu Demir olmak üzere sizler için derlediğimiz bir dönemin küçük ünlülerinin değişimleri...