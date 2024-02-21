"Oğlum öldürdüyse bize ne?" | Esra Erol'da babanın savunması pes dedirtti! 2 yıldır kayıp Murat nerede? Tehdit mesajları ortaya çıktı...

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bugün Türkiye'nin gündemine oturan bir olay konu olarak ele alındı. Acılı aile oğulları Murat Saylağ'ın "Öldürüldüğü" iddiasıyla Esra Erol'da programına başvurdu. Oğlunun yakın arkadaşları tarafından öldürüldüğünü söyleyen baba Şehmus Saylağ "Oğlumun katilleri bulunsun." dedi. Programda her geçen dakika yeni gelişme yaşandı. Ailenin şüphelendiği Şehmus'un "Murat'ın elini ayağını kıracağım" mesajları ortalığı karıştırdı. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bugün yaşananlar adeta akıllara durgunluk verdi.
Esra Erol'da programına başvuran acılı anne ve baba 2 yıldır kayıp olan 22 yaşındaki oğulları Murat'ı bulmak için yardım istedi.
Canlı yayına çıkar çıkmaz isyan eden baba Şeyhmus, "21 Ocak'tan 1 hafta önce yine kayboldu. 1-2 gün gelmedi ilk çocukluk arkadaşı Şehmus'u aradım. 'Sorun yok dükkanın oralardayız' dedi. Oğlumun katilleri Şehmus, Yasin ve Bilal." diyerek isyan etti.