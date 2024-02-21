"Oğlum öldürdüyse bize ne?" | Esra Erol'da babanın savunması pes dedirtti! 2 yıldır kayıp Murat nerede? Tehdit mesajları ortaya çıktı...

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bugün Türkiye'nin gündemine oturan bir olay konu olarak ele alındı. Acılı aile oğulları Murat Saylağ'ın "Öldürüldüğü" iddiasıyla Esra Erol'da programına başvurdu. Oğlunun yakın arkadaşları tarafından öldürüldüğünü söyleyen baba Şehmus Saylağ "Oğlumun katilleri bulunsun." dedi. Programda her geçen dakika yeni gelişme yaşandı. Ailenin şüphelendiği Şehmus'un "Murat'ın elini ayağını kıracağım" mesajları ortalığı karıştırdı. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...