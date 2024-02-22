10 yaşındaki halinden eser yok! "Çağla 'Şimşek' gibi çakıyor..." Küçük Gelin Zehra büyüdü dekolteli pozlarıyla büyüledi!

2013 yılında Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Zehra karakteriyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, o zamandan bu yana adeta bir kelebek gibi dönüşüm geçirdi. 10 yaşında başladığı oyunculuk kariyerine, 21 yaşında bambaşka bir güzellik ve yetenekle devam eden genç oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Yıllar içinde oyunculuk yeteneğini de geliştiren Çağla Şimşek, Küçük Gelin'in ardından Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor, El Kızı ve Tozluyaka gibi birçok dizide rol aldı. Farklı karakterlere hayat veren Şimşek, her rolde yeteneğini kanıtladı.