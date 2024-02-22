10 yaşındaki halinden eser yok! "Çağla 'Şimşek' gibi çakıyor..." Küçük Gelin Zehra büyüdü dekolteli pozlarıyla büyüledi!

2013 yılında Küçük Gelin dizisinde hayat verdiği Zehra karakteriyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, o zamandan bu yana adeta bir kelebek gibi dönüşüm geçirdi. 10 yaşında başladığı oyunculuk kariyerine, 21 yaşında bambaşka bir güzellik ve yetenekle devam eden genç oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Yıllar içinde oyunculuk yeteneğini de geliştiren Çağla Şimşek, Küçük Gelin'in ardından Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor, El Kızı ve Tozluyaka gibi birçok dizide rol aldı. Farklı karakterlere hayat veren Şimşek, her rolde yeteneğini kanıtladı.
Efsanevi Küçük Gelin dizisinin unutulmaz karakterlerinden Zehra'yı canlandıran Çağla Şimşek, o günlerden bu günlere inanılmaz bir değişim geçirdi.
Küçük Gelin dizisiyle tanınan ve unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in son haline bakınca, izleyenler gözlerine inanamıyor. Zamanla geçen yıllar, genç oyuncunun adeta bir kuğu gibi olgunlaşmasına ve güzellikte büyük bir dönüşüm geçirmesine neden oldu.
2013 yılında Zehra karakteriyle ekranlara gelen Çağla Şimşek, o zamanlar sadece 10 yaşındaydı. Ancak şimdi, 20 yaşına bastığında, sosyal medya gündemine damga vuran bir güzellikle karşımıza çıkıyor.