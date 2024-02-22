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27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Birlikteyiz...” Boşanmaya el ele gitmişlerdi

27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşmayla sonlanan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrası açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikiliden Onan, dikkat çeken o açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ itirafı...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 09:01 Güncelleme 22 Şubat 2024, 09:19
27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Birlikteyiz...” Boşanmaya el ele gitmişlerdi 1

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu.

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Birlikteyiz...” Boşanmaya el ele gitmişlerdi 2

Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Birlikteyiz...” Boşanmaya el ele gitmişlerdi 3

Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşuldu.

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