27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ itirafı! “Birlikteyiz...” Boşanmaya el ele gitmişlerdi

27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşmayla sonlanan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrası açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikiliden Onan, dikkat çeken o açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ itirafı...