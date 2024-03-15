Oğlu Hazar'la ilk pozu duygulandırdı! 3 yıllık evliliğin 2. meyvesi! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez yeniden anne baba oldu!

Sevilen oyuncu Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu, ikinci kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslüm, Mucize Doktor ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde yer alan Ölmez, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ölmez ve Çeşmioğlu çifti, 2022'nin Mart ayında ilk çocukları olan kızları Zeynep'i kucaklarına almışlardı. 15 Mart 2024 tarihinde ise çiftin ikinci çocukları, bir erkek bebek dünyaya geldi. Taner Ölmez, oğluyla ilk pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Ölmez'in oğlu Hazar'ı kucağında tuttuğu ve ona sevgiyle baktığı görülüyor.