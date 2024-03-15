41 yılda öyle bir değişti ki... Tokatçı'nın yıldızı Şevket Altuğ 81 yaşında! Yeşilçam'ın usta oyuncularının son hallerine bakın!

Türk sinemasının altın sayfalarına adını altın harflerle yazdıran Şevket Altuğ, 'Şekerpare', 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi efsanevi filmlerde sergilediği unutulmaz performanslarıyla hafızalarda yer edinmiştir. Son olarak 2002 yılında "Unutma Beni" dizisiyle ekranlara dönüş yapan Altuğ, sanat hayatı boyunca pek çok başarıya imza atmış bir isim olarak tanınır. Hayatının bir sonraki evresinde, Kezban ve Kerem adını verdiği iki çocuğu ile birlikte Datça'nın huzur dolu atmosferinde yaşama kararı alan Altuğ, 81 yaşına girerken sakin ve özgün bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir. Zaman zaman televizyon ekranlarında gülümseten, bazen de duygusal anlar yaşatan bu tanıdık yüz, yıllar içinde değişim gösterse de sanatçının eserleri ve katkıları izleyici hafızasında canlılığını korumaya devam etmektedir. Şevket Altuğ'un sanat yolculuğundan özel hayatına kadar uzanan bu hikaye, Türk sinema ve televizyon tarihinde önemli bir yere sahiptir.
'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, ekranların sevilen ismi oldu.
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi.