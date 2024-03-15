Düğün fotoğraflarına bakın! Aldatmak'ın Sezai'si Ercan Kesal 19 yıllık eşiyle aynı dizideymiş! Harmandalı bile oynamışlar...

"Çukur"da İdris Koçovalı karakteriyle ve "Aldatmak" dizisindeki Sezai karakteriyle hafızalara kazınan Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender gibi önemli isimlerle birlikte ekranlarda boy göstermiş bir aktördür. 64 yaşındaki usta oyuncu, sadece sanatıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da merak uyandıran bir figür olmuştur. 2005 yılından bu yana evli olduğu ve eşi ile birlikte aynı dizilerde rol aldığı bilgisi, Kesal'ın hayranlarını özellikle eşinin kim olduğu konusunda meraklandırmıştır. Bu ilgi, Ercan Kesal'ın sanat dünyasındaki varlığının yanı sıra kişisel yaşamının da takip edilen bir hikaye haline gelmesine neden olmuştur. İşte Ercan Kesal ve onun sanatta birlikte yürüdüğü, kendisi kadar tanınan ve başarılı eşi...