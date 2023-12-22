Ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden alan Emel Sayın: "Onur ve gurur duydum" Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde...

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Külliye'de gerçekleşen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödül sahiplerini tek tek açıkladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik kategorisinde ödülün sahibi, Emel Sayın oldu. 60 yıllık sanat hayatının böyle bir ödülle taçlandırılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sayın "Onur ve gurur duydum" dedi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazananlara ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle her sene olduğu gibi hayatını bilim ve sanata adamış çok kıymetli isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödüllerini aldı.
GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM
Programda konuşan Başkan Erdoğan, "Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.