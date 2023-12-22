Ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden alan Emel Sayın: "Onur ve gurur duydum" Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde...

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Külliye'de gerçekleşen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödül sahiplerini tek tek açıkladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik kategorisinde ödülün sahibi, Emel Sayın oldu. 60 yıllık sanat hayatının böyle bir ödülle taçlandırılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sayın "Onur ve gurur duydum" dedi. İşte detaylar...