Nilperi Şahinkaya “Seksi değil cilveliyim” deyip açıkladı! Sevgilisi Emre Yusufi ile ilgili itirafı dikkat çekti

'Aynen Aynen', 'Erşan Kuneri', 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, konuk olduğu bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Emre Yusufi hakkında da konuşan Şahinkaya, "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Öte yandan "Seksi değil cilveliyim" diyen oyuncunun kendisiyle ilgili itirafları da dikkat çekti. İşte Nilperi Şahinkaya'nın o açıklamaları...
Deniz Yıldızı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve ardından 'Aynen Aynen', 'Erşan Kuneri', 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' gibi yapımlarda rol alan Nilperi Şahinkaya, konuk olduğu bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Şahinkaya şimdi ise bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Emre Yusufi ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şahinkaya, "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı.