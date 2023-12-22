Nilperi Şahinkaya “Seksi değil cilveliyim” deyip açıkladı! Sevgilisi Emre Yusufi ile ilgili itirafı dikkat çekti

'Aynen Aynen', 'Erşan Kuneri', 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, konuk olduğu bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Emre Yusufi hakkında da konuşan Şahinkaya, "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Öte yandan "Seksi değil cilveliyim" diyen oyuncunun kendisiyle ilgili itirafları da dikkat çekti. İşte Nilperi Şahinkaya'nın o açıklamaları...