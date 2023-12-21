Eski sevgiliye şantajdan yargılanan Batuhan Karacakaya hakim karşısında "Çok güzel sürprizler var" Ayşe Aslanpay'ın şiddet iddiaları sonrası...

Batuhan Karacakaya, Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırmıştı. Ardından Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı. Ancak akabinde kendi kendini yalanlayan bir video çekmişti Aslanpay. Şimdi de Ayşe Aslanpay, Karacakaya'nın kendisine bu videoyu şantajla çektirdiğini iddia ederek, mahkemeye başvurdu.