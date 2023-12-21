Eski sevgiliye şantajdan yargılanan Batuhan Karacakaya hakim karşısında "Çok güzel sürprizler var" Ayşe Aslanpay'ın şiddet iddiaları sonrası...

Batuhan Karacakaya, Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırmıştı. Ardından Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı. Ancak akabinde kendi kendini yalanlayan bir video çekmişti Aslanpay. Şimdi de Ayşe Aslanpay, Karacakaya'nın kendisine bu videoyu şantajla çektirdiğini iddia ederek, mahkemeye başvurdu.
Bir dönem Batuhan Karacakaya (25) ile aşk yaşayan Ayşe Aslanpay (23), şiddet gördüğünü ileri sürerek Karacakaya'dan şikayetçi olmuştu.
Gündemi sarsan iddialardan sonra Aslanpay, paylaştığı videoda, "14 Şubat'ta erkek arkadaşımla ufak çaplı böyle biraz tartıştık ve birbirimizi incittik. Bu yüzden ertesi gün konuşmadığımız için vicdan azabı çeksin diye ona yüzüme biraz makyaj yapıp fotoğraf attım. Benimle görüşmek istediği için bana bir video attı. Ortada bir şiddet yoktur." demişti.
ZORLA ÇEKİLEN İTİRAF VİDEOSU
Ayşe Aslanpay, söz konusu videoyu Batuhan Karacakaya'nın zoruyla çektiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.