O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! 55 yaşında estetiksiz gençleşti! Kimseyi yaşına inandıramıyor!

Kanada'da yaşauan bir kadın o yöntemle estetiksiz, botoksuz gençleşti. Sıklıkla çocuklarının ablası zannedildiğini söyleyen Ninette Longsworth gerçek yaşına kimseyi inandıramıyor. Alkol almak için dükkanlarda bile kendisinden kimlik istendiğini dile getiren Longsworth, "O kadar genç görünüyorum ki kimliğimi göstermek zorundayım" dedi. 20'li yaşlarında bir fiziğe ve yüze sahip olan 55 yaşındaki Longsworth sırrını da açıkladı.