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O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! 55 yaşında estetiksiz gençleşti! Kimseyi yaşına inandıramıyor!

55 yaşında estetiksiz 20, 30 yaş gençleşti! 3 çocuk annesi Ninette Longsworth bakın nasıl bu hale gelmiş! O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! Kendisiyle yeni tanışanların yaşını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden Longsworth güzellik sırrını anlattı. Meğer o yöntemle yöntemle bebek gibi cilde ve kusursuz fiziğe sahip olmuş!

08.05.2023 13:10 - Son Güncelleme: 08.05.2023 13:10
O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! 55 yaşında estetiksiz gençleşti! Kimseyi yaşına inandıramıyor!

Kanada'da yaşauan bir kadın o yöntemle estetiksiz, botoksuz gençleşti. Sıklıkla çocuklarının ablası zannedildiğini söyleyen Ninette Longsworth gerçek yaşına kimseyi inandıramıyor. Alkol almak için dükkanlarda bile kendisinden kimlik istendiğini dile getiren Longsworth, "O kadar genç görünüyorum ki kimliğimi göstermek zorundayım" dedi. 20'li yaşlarında bir fiziğe ve yüze sahip olan 55 yaşındaki Longsworth sırrını da açıkladı.

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O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! 55 yaşında estetiksiz gençleşti! Kimseyi yaşına inandıramıyor!

55 yaşındaki Ninette Longsworth'i gören yaşına inanamıyor. 20'li yaşlarındaki genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziği ve yüze sahip olan kadın , "İnsanlar bana şaşkınlıkla bakıyor.'' dedi.

O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! 55 yaşında estetiksiz gençleşti! Kimseyi yaşına inandıramıyor!

Longsworth , "İnsanlar bana şaşkınlıkla bakıyor. Üç çocuk annesiyim ve bizi kardeş sanıyorlar. Anneleri olacak kadar yaşlı görünmediğimi söylüyorlar.

O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! 55 yaşında estetiksiz gençleşti! Kimseyi yaşına inandıramıyor!

13 yaşında spor yapmaya başladığım ve her gün 6 saatlik bir rutin programım var. Zinde görüntümü buna borçlu olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! 55 yaşında estetiksiz gençleşti! Kimseyi yaşına inandıramıyor!

Ninette Longsworth, genç görünmekle gurur duyduğunu söylerken bu durumun kimi zaman bazı sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

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