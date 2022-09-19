4 aylık eşine boşanma davası açan Hadise’nin eski aşkından bomba açıklama! Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler’in arkasında durdu...
Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile nisan ayında nikah masasına oturdu. Henüz çiftin düğünlerine dair herhangi bir kare ortaya çıkmazken ikiliden kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Bunun üzerine bin bir türlü iddia ortaya atılırken en dikkat çekeni Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı sonrası Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemesi oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yapılırken dikkat çeken bir açıklamada Hadise'nin 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, eski sevgilisinin eşi Mehmet Dinçerler'e destek çıktı. İşte Sinan Akçıl'ın o açıklaması...
Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ve Hadise çiftinin mutluluğu uzun sürmedi.
Hayranları düğün fotoğraflarını beklerken ünlü çiftten ayrılık haberi geldi. Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi.
Bunun üzerine bin bir türlü iddia ortaya atılırken en dikkat çekeni Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı sonrası Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemesi oldu.
Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürülen Dinçerler de şu açıklamayı yaptı: "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır"
SİNAN AKÇIL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!
Tüm bunların ardından Hadise'nin 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sinan Akçıl'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.