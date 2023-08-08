Rock müziğin efsanesi Erkin Koray’ın kardeşi bakın hangi müzisyen çıktı! O da çok tanıdık! Ağabeyiyle gitar anısı tekrar gündem oldu!

Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada'da kaldırıldığı hastanede vefat etti. 82 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının acı haberi sevenlerini yasa boğarken Erkin Koray'ın hayatına dair birçok detay merak edilip tekrar gündeme getirildi. Arkasında ölümsüz eserler bırakan merhum sanatçının kardeşinin bir röportajı ise dikkat çekti. Erkin Koray'ın kardeşinin ağabeyiyle gitar anısını anlattığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Öte yandan usta sanatçının kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Erkin Koray'ın gitar anısı ve müzisyen kardeşi...