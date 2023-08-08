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Rock müziğin efsanesi Erkin Koray’ın kardeşi bakın hangi müzisyen çıktı! O da çok tanıdık! Ağabeyiyle gitar anısı tekrar gündem oldu!

Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada'da kaldırıldığı hastanede vefat etti. 82 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının acı haberi sevenlerini yasa boğarken Erkin Koray'ın hayatına dair birçok detay merak edilip tekrar gündeme getirildi. Arkasında ölümsüz eserler bırakan merhum sanatçının kardeşinin bir röportajı ise dikkat çekti. Erkin Koray'ın kardeşinin ağabeyiyle gitar anısını anlattığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Öte yandan usta sanatçının kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Erkin Koray'ın gitar anısı ve müzisyen kardeşi...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 10:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 10:12
Rock müziğin efsanesi Erkin Koray’ın kardeşi bakın hangi müzisyen çıktı! O da çok tanıdık! Ağabeyiyle gitar anısı tekrar gündem oldu! 1

Türk müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Bizlere unutulmaz eserler bırakan sanatçının acı kaybı herkesi derinden etkilerken Koray'ın hayatına dair birçok detay merak edilip tekrar gündeme getirildi.

Rock müziğin efsanesi Erkin Koray’ın kardeşi bakın hangi müzisyen çıktı! O da çok tanıdık! Ağabeyiyle gitar anısı tekrar gündem oldu! 2

Koray'ın müzisyen kardeşinin verdiği bir röportaj ise dikkat çekti. Erkin Koray'ın kardeşinin ağabeyiyle gitar anısını anlattığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Rock müziğin efsanesi Erkin Koray’ın kardeşi bakın hangi müzisyen çıktı! O da çok tanıdık! Ağabeyiyle gitar anısı tekrar gündem oldu! 3

"ERKİN HEMEN BÜYÜLENDİ"
Söz konusu görüntülerde Erkin Koray'ın anısı şöyle anlatıldı: "Göztepe'de Erkin'le beraber yürüyorduk. Bir köşkün içinden gitar sesi geldi. Erkin hemen büyülendi.

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