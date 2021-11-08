O Ses Türkiye'ye final şoku! Acun Ilıcalı kara kara düşünüyor ne yapacağını şaşırdı! Sosyal medya yıkılıyor Hadise gitti reytingler çakıldı
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmacı reytinglerde geri sıralara düşünce Acun Ilıcalı harekete geçti. Hadise'nin O Ses Rap yarışmasına geçiş yapmasının ardından düşüşe geçen O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddia ediliyor. Jüri koltuğunda, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Murat Boz'un oturduğu yarışma programına Acun Ilıcalı'nın el atacağı ve bir jürinin gönderilerek Hadise'nin geri getirileceği ileri sürüldü. İşte detaylar...
Uzun yıllardır ekranlarda yer alan O Ses Türkiye'nin yeni sezonda reytinglerde geride kalması Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yayınlanmayan programda bu yıl jüride Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Ilıcalı bir süre önce O Ses Rap adlı bir yarışma programı başlatmış ve jüriye Hadise'yi getirmişti. Önceki yıllarda O Ses Türkiye'nin jürisi arasında yer alan Hadise bu yıl O Ses Rap programında yer alıyor. Ünlü şarkıcının O Ses Türkiye'de olmaması reytingleri düşürdü.
O SES TÜRKİYE REYTİNG KURBANI OLDU!
İddiaya göre Hadise O Ses Türkiye'den O Ses Rap'a geçiş yaptıktan sonra reytinglerde dalgalanmalar oldu.
O Ses Türkiye'nin bu sezon reytinglerde 17. sıraya kadar gerilemesi nedeniyle final yapacağı öne sürüldü.
HADİSE'NİN HAYRANLARI HAREKETE GEÇTİ
Çıkan iddiaların ardından Hadise'nin sevenleri, sosyal medyadan manidar paylaşımlarda bulundu.
Hadise'nin hayranları, ''Hadise, O Ses Türkiye'yi taşıyordu. Reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık''' ve ''Acun Ilıcalı, Hadise yerine Ebru Gündeş'i seçerek büyük hayata yaptı'' yorumlarında bulundu.