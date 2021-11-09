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Haberler Magazin Özge Özacar’dan dans şov! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle kamera karşısına geçti sosyal medyaya damga vurdu

Özge Özacar’dan dans şov! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle kamera karşısına geçti sosyal medyaya damga vurdu

Özge Özacar'dan dans şov! Genç oyuncu Özge Özacar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Özacar, bir arkadaşıyla dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle ve mini taytıyla objektif karşısına geçen Özacar, daha sonra ise verdiği dans salonundan verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Özacar'ın iddialı tarzı da sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Özge Özacar'ın o paylaşımları...

09.11.2021 00:06 - Son Güncelleme: 09.11.2021 00:18
Özge Özacar’dan dans şov! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle kamera karşısına geçti sosyal medyaya damga vurdu

Genç oyuncu Özge Özacar, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu.

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Özge Özacar’dan dans şov! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle kamera karşısına geçti sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan Özacar, bir arkadaşıyla dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Özacar’dan dans şov! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle kamera karşısına geçti sosyal medyaya damga vurdu

İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle ve mini taytıyla objektif karşısına geçen Özacar, daha sonra ise verdiği dans salonundan verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Özge Özacar’dan dans şov! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle kamera karşısına geçti sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa sürede gündem oldu.

Özge Özacar’dan dans şov! İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle kamera karşısına geçti sosyal medyaya damga vurdu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun performansını beğenerek Özacar'ı beğeni yağmuruna tuttu. Bazıları ise Özacar'ın kıyafetini fazla iddialı bularak eleştirdi.

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