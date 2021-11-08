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Haberler Magazin Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı... Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Simge Sağın, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kot tulumunun düğmelerini açarak dekolte veren Sağın'ın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Şarkıcının gözüken siyah iç çamaşırı dikkat çekerken verdiği iddialı pozlar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Sağın fit haliyle ise beğeni topladı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medya hesabında art arda yayınladığı o pozlar...

08.11.2021 23:31 - Son Güncelleme: 09.11.2021 00:25
Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Simge Sağın, Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti.

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Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Şarkıcılığının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarla da adından söz ettiren Sağı, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine olay oldu.

Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

Kot tulumunun düğmelerini açarak dekolte veren Sağın'ın, karavan önünde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

İddialı pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü şarkıcının, gözüken siyah iç çamaşırı ise dikkat çekti.

Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sağın'ın fotoğraflarına beğeni yağdırdı.

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