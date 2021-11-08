Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı çok konuşuldu sosyal medya ikiye bölündü
Simge Sağın tulumunun düğmelerini açtı dekolte verdi! Sütyen detayı... Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Simge Sağın, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kot tulumunun düğmelerini açarak dekolte veren Sağın'ın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Şarkıcının gözüken siyah iç çamaşırı dikkat çekerken verdiği iddialı pozlar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Sağın fit haliyle ise beğeni topladı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medya hesabında art arda yayınladığı o pozlar...
08.11.2021 23:31
- Son Güncelleme: 09.11.2021 00:25
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Simge Sağın, Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti.