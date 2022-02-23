Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kimonosunu giydi frikiği ile sosyal medyayı ikiye böldü! "İçinde bir şey var mı yok mu?"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kimonosunu giydi frikiği ile sosyal medyayı ikiye böldü! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da doğdu. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldı ancak eski eşler çok iyi arkadaş kalmayı başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. Anne ve babasının izinden giderek kendini oyunculuk alanında yetiştiren genç isim, son paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu. Onu görenler, "İçinde bir şey var mı yok mu?" yorumları yaptı.
23.02.2022 12:08 - Son Güncelleme: 23.02.2022 12:18
"İÇİNDE BİR ŞEY VAR MI YOK MU?"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kimonosunu giydi frikiği ile sosyal medyayı ikiye böldü!
Yasmin Erbil'in boyu ise merak konusu oldu. İşte başta Yasmin'in boyu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...