O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...

Hadise'nin O Ses Rap'te jüri üyeliği yapmasının ardından O Ses Türkiye'nin kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sette paylaşım yapan Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaştı ve yeni jürileri tanıttı.