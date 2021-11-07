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Haberler Magazin O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...

O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...

O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk dayanamadı bombayı patlattı... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, O Ses Türkiye ekranlarında da adından söz ettirdi. Jüri koltuğunda Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye 2021 tüm hızıyla devam ediyor. O Ses Türkiye son bölümde yarışmacı Zeynep Bahçekapılı hikayesi ile herkesi etkilerken, Murat Boz'un soruları karşısında Beyazıt Öztürk'ün çıkışı izleyenleri kahkahaya boğdu.

07.11.2021 10:56 - Son Güncelleme: 07.11.2021 11:13
O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...

O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz ise şaşkınlıkla dinledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi.

O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...

Hadise'nin O Ses Rap'te jüri üyeliği yapmasının ardından O Ses Türkiye'nin kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sette paylaşım yapan Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaştı ve yeni jürileri tanıttı.

O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...

Yarışma tüm hızıyla devam ederken O Ses Türkiye'nin 6 Kasım bölümünde sahne alan Zeynep Bahçekapılı hikayesiyle herkesi etkiledi

O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...

Kendi yazdığı şarkıyı seslendiren ve hikayesi ile dikkat çeken yarışmacıya Murat Boz'dan gelen arka arkaya soruların ardından Beyazıt Öztürk, 'Abi niye senin içinden Müge Anlı çıktı' sözleri ile herkesi kahkahaya boğdu.

O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...
O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...
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