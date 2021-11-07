O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz...
O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk dayanamadı bombayı patlattı... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, O Ses Türkiye ekranlarında da adından söz ettirdi. Jüri koltuğunda Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye 2021 tüm hızıyla devam ediyor. O Ses Türkiye son bölümde yarışmacı Zeynep Bahçekapılı hikayesi ile herkesi etkilerken, Murat Boz'un soruları karşısında Beyazıt Öztürk'ün çıkışı izleyenleri kahkahaya boğdu.
07.11.2021 10:56
- Son Güncelleme: 07.11.2021 11:13
O Ses Türkiye son bölümde Müge Anlı rüzgarı! O yarışmacı hikayesini anlattı Beyazıt Öztürk bombayı patlattı Murat Boz ise şaşkınlıkla dinledi.
Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi.
Yarışma tüm hızıyla devam ederken O Ses Türkiye'nin 6 Kasım bölümünde sahne alan Zeynep Bahçekapılı hikayesiyle herkesi etkiledi