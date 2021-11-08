Demet Akalın ile Hadise barıştı! Akalın herkesin önünde jest yaptı! Kanka oldular kalpler havada uçuştu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Hadise ile Demet Akalın arasında sular duruldu. İki ünlü popçunun arası düzeldi. Demet Akalın önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye ile Hadise ile arasının iyi olduğu mesajını verdi. Hadise de Akalın'ın paylaşımına kendi sayfasından attığı fotoğraf ile yanıt verdi. İkilinin 'kanka' olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile Hadise arasında 'koca' ve 'beğeni' tartışması yaşanmıştı.