Demet Akalın ile Hadise barıştı! Akalın herkesin önünde jest yaptı! Kanka oldular kalpler havada uçuştu! Sosyal medya bunu konuşuyor
Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Instagram'daki takipçi sayısı 10 milyonu geçtiğinde "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok, milyoncukları da" diyerek rekabeti arttıran Demet Akalın bu kez Hadise'ye zeytin dalı uzattı. Akalın, 9,7milyon takipçili İnstagram hesabından Hadise'ye öyle bir jest yaptı ki gören gözlerine inanamadı. İkilinin arasının bozuk olduğu düşünülürken Akalın herkesi şoke edecek bir harekette bulundu.
08.11.2021 15:26
- Son Güncelleme: 08.11.2021 15:28
Hadise ile Demet Akalın arasında sular duruldu. İki ünlü popçunun arası düzeldi. Demet Akalın önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye ile Hadise ile arasının iyi olduğu mesajını verdi. Hadise de Akalın'ın paylaşımına kendi sayfasından attığı fotoğraf ile yanıt verdi. İkilinin 'kanka' olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile Hadise arasında 'koca' ve 'beğeni' tartışması yaşanmıştı.
Demet Akalın otomobiliyle seyir halindeyken Hadise'nin 'Hay Hay' isimli şarkısını açarak story paylaştı.
İkilinin bir süredir kavgalı olduğu iddia ediliyordu. Demet Akalın'ın sık sık Hadise hakkındaki şaşırtan açıklamaları da iddiaları her seferinde güçlendiriyordu.