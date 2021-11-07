Elçin Sangu yine değişti o kare sosyal medyayı salladı! Sarı saçıyla Sinem Kobal'a benzetilmişti yeni haline yorum yağdı
Elçin Sangu eskiye dönüş yaptı sosyal medyayı ikiye böldü! Sarı saçlı hali ile Sinem Kobal'a benzetilen Elçin Sangu kızıla geri döndü. Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafla gündeme bomba gibi düşen Elçin'e yorum yağdı. Yer aldığı dizi biter bitmez eski saç rengine dönen Elçin Sangu'ya hayranları "Rol için bile olsa kızıldan sakın vazgeçme" şeklinde yorumlar yaptı.
07.11.2021 11:24
- Son Güncelleme: 07.11.2021 11:24
Elçin Sangu yine değişti, o kare sosyal medyayı salladı! Sarı saçıyla Sinem Kobal'a benzetilmişti ünlü oyuncunun yeni haline yorum yağdı.
Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde zirveye yükselen Elçin Sangu, oyunculuğunun yanı sıra kızıl saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyordu.
Dizisi biten oyuncu yeniden eski haline döndü. Saçlarını yeniden kızıla boyatan Elçin Sangu son halini de Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.