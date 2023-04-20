RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Yaşlanma karşıtı yağ botoks etkisi yaratıyor! 3 ayda 20'lik mermer cilt formülü! Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor!

Yaşlanma karşıtı yağ botoks etkisi yaratıyor! 3 ayda 20'lik mermer cilt formülü! Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor!

Daha genç görünen bir cilt isteyenlere müjde! Uzmanlardan 3 formül geldi. Yaşlanmayı doğru yöntemler ile azaltılabilmek mümkün. Yüzdeki kırışıkları gidermek için sağlıklı yolları arayanlar buraya! Botoks olmadan güzellik uzmanlarının formülleri ile evde düzenli kullanımla taze bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte o formüller.

20.04.2023 09:42 - Son Güncelleme: 20.04.2023 09:42
Yaşlanma karşıtı yağ botoks etkisi yaratıyor! 3 ayda 20’lik mermer cilt formülü! Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor!

Cilt yaşlanmasını önlemek, ertelemek isteyenler buraya! Uzmanlar formülleri tek tek açıkladı. Yüzdeki yaşlanmayı geciktirmek, prüzsüz bir cilt elde etmek için bazı püf noktalar var. Yaşlanmayı durduramasanız da güzel ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Uzmanlar yaşlanmayı geciktirmenin 3 formülünü verdi. İşte bir kaç ayda mermer gibi cilde sahip olmanın sırları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşlanma karşıtı yağ botoks etkisi yaratıyor! 3 ayda 20’lik mermer cilt formülü! Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor!

Asako Ito, taze ve genç bir cilt için en iyi ipuçlarını paylaştı. "Botoks, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü kesinlikle azaltmaya yardımcı olsa da, cildin genç görünmesini sağlamaya yardımcı olabilecek birçok bütçe dostu ürün de var.'' diyen uzman isim şöyle konuştu;

Yaşlanma karşıtı yağ botoks etkisi yaratıyor! 3 ayda 20’lik mermer cilt formülü! Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor!

"Kuşburnu yağı, C vitamini serumu ve güneş kremi gibi ürünleri günlük rutininize dahil ederek cildinizin dokusunu ve tonunu iyileştirmeye ve daha genç bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilirsiniz."

Yaşlanma karşıtı yağ botoks etkisi yaratıyor! 3 ayda 20’lik mermer cilt formülü! Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor!

KUŞBURNU YAĞI

En sevdiğim bütçe ürünlerimden biri Kuşburnu yağı. Bu doğal yağ, cildi beslemeye ve daha genç bir görünüm sağlamaya yardımcı olan antioksidanlar ve esansiyel yağ asitleri açısından zengindir.

Yaşlanma karşıtı yağ botoks etkisi yaratıyor! 3 ayda 20’lik mermer cilt formülü! Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor!

Kuşburnu yağını hem gündüz hem de gece nemlendirici olarak kullanıyorum ve kesinlikle cildimin dokusunu ve tonunu iyileştirmeye yardımcı oldu."

SON DAKİKA