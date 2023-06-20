O paylaştı yorum yağdı: 'Ayrılırken tanırmış insanlar birbirini' Nursel Ergin de Arzum Onan'a uydu! 6 yıllık eşinden bakın nasıl boşandı!
Son gelişmelere göre, ünlü sunucu Nursel Ergin'in 6 yıllık eşiyle boşanma sürecini tamamladığı haberi gündemi sarsmış durumda. Ergin'in boşanma kararını nasıl aldığı ve bu süreçte yaşadıkları merak konusu oldu. Nursel Ergin'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, ayrılıkla ilgili duygusal bir mesaj yayınlaması, olayın daha da dikkat çekmesine neden oldu. Paylaşım sonrası takipçileri arasında yoğun bir yorum trafiği yaşandı ve insanlar bu durumu farklı şekillerde yorumladı.
Ünlü sunucu Nursel Ergin boşandığını açıkladı. Var mısın Yok musun? yarışma programı ile ünlenene Ergin şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu üstleniyor. Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ergin, 2017 yılında evlendiği Murat Akyer'in yuvasını yıkmakla suçlanmış büyük tepki çekmişti. Ergin 6 yıllık eşinden boşandığını aşk videosu ile duyurdu. Fazıl Say, Ece Dağıstan, Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'dan sonra aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin Murat Akyer de dahil oldu. İşte detaylar...
Fazıl Say- Ece Dağıstan, Arzum Onan- Mehmet Aslantuğ'dan sonra el ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin de dahil oldu.
Ünlü sunucu, 6 yıllık eşi Murat Akyer ile boşandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Nursel Ergin paylaşımına "Olan güzeldir. Maalesef sizin sevineceğiniz gibi konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat, ne ben birbirimizi üzmedik." nutunu düştü.