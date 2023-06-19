3 sene önce evlenen Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Deliha’nın yıldızı Gupse Özay’ın annesine hayran bıraktı! “Ablası gibi...”
Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçen Eylül ayında Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ikili, bu kez Gupse Özay'ına annesi ile gündem oldu. Ünlü oyuncunun annesini görenler "Ablası gibi" yorumunda bulundu. İşte Barış Arduç'un kendine hayran bırakan güzeller güzeli kayınvalidesi...
19.06.2023 16:57 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:57
Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç, Deliha filminde birlikte rol aldığı Gupse Özay ile 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.