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O Kız'ın Zeynep'i Dilin Döğer bakın aslen nereliymiş! Ekranların yeni yüzü Dilin herkesi şaşırttı işte memleketi

Kanal D ekranlarında bu sezon başında izleyici karşısına çıkmaya başlayan O Kız, kemik bir kitle yakaladı kendisine. Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer paylaştığı dizi konusuyla da dikkat çekerken, Dilin Döğer'i de şöhret dünyasına kazandırdı. 27 yaşında güzel oyuncu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise memleketi oldu. Bakın Döğer aslen nereliymiş. İşte başta Dilin Döğer olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

11.01.2023 16:53 - Son Güncelleme: 11.01.2023 16:53
O Kız’ın Zeynep’i Dilin Döğer bakın aslen nereliymiş! Ekranların yeni yüzü Dilin herkesi şaşırttı işte memleketi

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden "O Kız", ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer paylaştığı dizi konusuyla da dikkat çekiyor. Yaşadığı zorluklarla dolu hayattan kurtulmak isteyen Zeynep adında bir genç kızın babasıyla mücadelesini anlatan dizide Dilin Döğer beğeni topladı.

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O Kız’ın Zeynep’i Dilin Döğer bakın aslen nereliymiş! Ekranların yeni yüzü Dilin herkesi şaşırttı işte memleketi

Dilin Döğer, 2021 yılında 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başladı ve geniş bir kitle tarafından tanındı. Şimdilerde başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı "O Kız" dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.

O Kız’ın Zeynep’i Dilin Döğer bakın aslen nereliymiş! Ekranların yeni yüzü Dilin herkesi şaşırttı işte memleketi

Zeynep karakterini canlandıran Dilin Döğer, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Instagram'ı aktif kullanan Döğer, cesur pozlarıyla da beğeni topluyor.

O Kız’ın Zeynep’i Dilin Döğer bakın aslen nereliymiş! Ekranların yeni yüzü Dilin herkesi şaşırttı işte memleketi

Döğer hakkında araştırma yapanlar en çok memleketini merak etti.

O Kız’ın Zeynep’i Dilin Döğer bakın aslen nereliymiş! Ekranların yeni yüzü Dilin herkesi şaşırttı işte memleketi

İşte başta Dilin Döğer olmak üzere ünlülerin memleketleri.

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