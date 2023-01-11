O Kız’ın Zeynep’i Dilin Döğer bakın aslen nereliymiş! Ekranların yeni yüzü Dilin herkesi şaşırttı işte memleketi

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden "O Kız", ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer paylaştığı dizi konusuyla da dikkat çekiyor. Yaşadığı zorluklarla dolu hayattan kurtulmak isteyen Zeynep adında bir genç kızın babasıyla mücadelesini anlatan dizide Dilin Döğer beğeni topladı.