Aleyna Tilki bir daha şarkı söyleyemeyecek mi? 'Ses telleri felç oldu' denilmişti doktordan açıklama geldi: "En ünlü futbolcu bile sakatlanıyor"
Aleyna Tilki'nin ses tellerinin felç olduğu iddia edilmişti. Tilki bir daha şarkı söyleyemeyecek mi? Konuyla ilgili doktordan açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un sahnesinde şarkı söyleyen Aleyna Tilki şarkı söyleyememesiyle dikkat çekmişti. İşte Aleyna Tilki'nin kariyerine yön verecek olan o açıklama...
11.01.2023 16:44 - Son Güncelleme: 11.01.2023 16:58
"EN ÜNLÜ FUTBOLCU BİLE SAKATLANIYOR"
Aleyna Tilki bir daha şarkı söyleyemeyecek mi? 'Ses telleri felç oldu' denilmişti doktordan açıklama geldi.
"BİR SÜRE ŞARKI SÖYLEYEMEYECEĞİM"
"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. .Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin"