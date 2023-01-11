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Haberler Magazin Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı: "Eski erkek arkadaşımdı yeniden görüştük hayvan gibi..."

Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı: "Eski erkek arkadaşımdı yeniden görüştük hayvan gibi..."

Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmış, "Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin" şekline açıklama yapmıştı. Ceyda Ersoy dilinin kopma anını işte böyle anlattı.

11.01.2023 16:10 - Son Güncelleme: 11.01.2023 16:36
Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı: Eski erkek arkadaşımdı yeniden görüştük hayvan gibi...

"ESKİ ERKEK ARKADAŞIMDI YENİDEN GÖRÜŞTÜK HAYVAN GİBİ..."

Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı: Eski erkek arkadaşımdı yeniden görüştük hayvan gibi...

Ciciş Ceyda'nın öpüşürken dili koptu! Ağzını açıp gösteren Ceyda Ersoy olay paylaşımın ardından o anları anlattı.

Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı: Eski erkek arkadaşımdı yeniden görüştük hayvan gibi...

Katıldıkları moda programıyla ünlenen 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un son sevgilisi öpüşürken dili kopardı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, hastaneden paylaşımda bulundu.

CİCİŞ CEYDA'NIN ÖPÜŞÜRKEN DİLİ KOPTU | VİDEO

Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı: Eski erkek arkadaşımdı yeniden görüştük hayvan gibi...

"ÇOK ACIYOR"

Ersoy, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.

Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı: Eski erkek arkadaşımdı yeniden görüştük hayvan gibi...

DİKİŞ ATILDI

Ersoy, daha sonra da 'Şaka ötesi' diyerek diline dikiş atılırken kaydettiği videoları paylaştı.

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