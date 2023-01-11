Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı: "Eski erkek arkadaşımdı yeniden görüştük hayvan gibi..."
Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmış, "Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin" şekline açıklama yapmıştı. Ceyda Ersoy dilinin kopma anını işte böyle anlattı.
11.01.2023 16:10 - Son Güncelleme: 11.01.2023 16:36
"ESKİ ERKEK ARKADAŞIMDI YENİDEN GÖRÜŞTÜK HAYVAN GİBİ..."
Ciciş Ceyda Ersoy dilinin kopma anını anlattı! Öpüşürken kanlar içinde kalmıştı...
Ciciş Ceyda'nın öpüşürken dili koptu! Ağzını açıp gösteren Ceyda Ersoy olay paylaşımın ardından o anları anlattı.
Katıldıkları moda programıyla ünlenen 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un son sevgilisi öpüşürken dili kopardı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, hastaneden paylaşımda bulundu.