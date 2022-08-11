Bensu Soral’dan gece yarısı havuz başı pozu! Gören dönüp bir daha baktı yorumların ardı arkası kesilmedi
Bensu Soral'dan gece yarısı havuz başı pozu! Geçen günlerde eşi Hakan Baş ile Bodrum'da görüntülenen ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, havuz başında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdı. İşte Bensu Soral'ın beğeni toplayan o paylaşımı...
11.08.2022 23:30 - Son Güncelleme: 11.08.2022 23:30
Çocuk için yeşil ışık yakan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.