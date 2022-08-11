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Haberler Magazin Bensu Soral’dan gece yarısı havuz başı pozu! Gören dönüp bir daha baktı yorumların ardı arkası kesilmedi

Bensu Soral’dan gece yarısı havuz başı pozu! Gören dönüp bir daha baktı yorumların ardı arkası kesilmedi

Bensu Soral'dan gece yarısı havuz başı pozu! Geçen günlerde eşi Hakan Baş ile Bodrum'da görüntülenen ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, havuz başında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdı. İşte Bensu Soral'ın beğeni toplayan o paylaşımı...

11.08.2022 23:30 - Son Güncelleme: 11.08.2022 23:30
Bensu Soral’dan gece yarısı havuz başı pozu! Gören dönüp bir daha baktı yorumların ardı arkası kesilmedi

Ünlü oyuncu Bensu Soral ile iş insanı eşi Hakan Baş, geçen günlerde Bodrum'da objektiflere yansıdı.

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Bensu Soral’dan gece yarısı havuz başı pozu! Gören dönüp bir daha baktı yorumların ardı arkası kesilmedi

Muhabirlerin "Bebek" sorularını da yanıtlayan Soral, "Biz de çocuk istiyoruz ama kısmet, neden olmasın" cevabını verdi.

Bensu Soral’dan gece yarısı havuz başı pozu! Gören dönüp bir daha baktı yorumların ardı arkası kesilmedi

Çocuk için yeşil ışık yakan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bensu Soral’dan gece yarısı havuz başı pozu! Gören dönüp bir daha baktı yorumların ardı arkası kesilmedi

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, havuz başında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Bensu Soral’dan gece yarısı havuz başı pozu! Gören dönüp bir daha baktı yorumların ardı arkası kesilmedi

Kısa sürede gündem olan fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdı. Soral için "Türkiye'nin en güze kadını", "Muhteşem görünüyorsun" yorumları yapıldı.

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