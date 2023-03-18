O fotoğrafı ortaya çıktı! 9 yıldır komada olan Kenan Işık uyandı mı merak ediliyordu! Meğer Dadı’daki partneri Sinem Kobal’la...

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık hakkında 'Uyandı mı, yaşıyor mu, öldü mü?' soruları sıkça araştırılırken, Işık'ın eşi Beril Işık iddialara son noktayı koymuş ve durumunda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı. 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpan ve olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti. Dadı dizinde Sinem Kobal'la birlikte rol alan Kenan Işık'ın o fotoğrafı yıllar sonra gündeme geldi. İşte detaylar...