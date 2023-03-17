7 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun gözünden sakındığı eşine bakın! Meğer o da fenomenmiş...
İlayda Alişan, Hande Soral, Erdem Şanlı, Görkem Sevindik, Boncuk Yılmaz, Nizam Namidar, Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisinde Sabit karakterini canlandıran Emir Çubukçu, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. ATV'nin sevilen dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan Çubukçu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 33 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Emir Çubukçu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Çubukçu'nun 7 ay önce sessiz sedasız evlendiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken düğün fotoğrafları hayran bıraktı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. Bakın Emir Çubukçu'nun gözünden sakındığı eşi kimmiş...
17.03.2023 23:39 - Son Güncelleme: 17.03.2023 23:39
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları dizisinde Sabit karakterini canlandıran Emir Çubukçu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EMİR ÇUBUKÇU KİMDİR?
1990, İstanbul doğumlu 33 yaşındaki Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Emir Çubukçu, oyunculuğa Karadayı dizisi ile başladı.
Oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Emir Çubukçu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Çubukçu'nun 7 ay önce sessiz sedasız evlendiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken düğün fotoğrafları hayran bıraktı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.